Manchester City, Ederson: “Se me lo chiedessero giocherei al posto di De Bruyne”

Il portiere oltre che proporsi ancora come rigorista ipotizza un suo impiego... come giocatore di movimento

Redazione ITASportPress

Si è tanto parlato in passato del portiere del Manchester City Ederson e delle sue doti da rigorista, oltre che in generale, delle sue abilità palla al piede. E nel corso di un'intervista a CityTV, l'estremo difensore brasiliano ha continuato a discutere proprio delle sue qualità fuori dai pali e della possibilità, seppur remota, di trovarsi, un giorno, a ricoprire un ruolo di movimento per i Citizens.

CENTROCAMPISTA - "Se dovesse essere l'occasione di giocare non da portiere ma in campo come giocatore di movimento, non chiederei di essere schierato da attaccante", ha esordito Ederson. "Penso proprio che chiederei di andare in mezzo al campo. Ad essere precisi nel ruolo di Kevin (De Bruyne ndr). Se qualcuno me lo dovesse proporre risponderei 'mettimi al suo posto, toglilo!'. Non cambierebbe nulla", ha scherzato ancora il portiere brasiliano del Manchester City.

RIGORI - Tornando sulla possibilità di essere rigorista ufficiale del Manchester City, l'estremo difensore ha spiegato: "Io mi son reso disponibile ma non ho ancora avuto questa occasione. Non so dire cosa proverei e come lo tirerei. Certo, tirarlo sullo 0-0 ha un livello di pressione differente rispetto a calciarlo sul 3-0 per te, però non posso dire nulla perché non so cosa si provi. Spero un giorno di poterlo dire e di poterne calciare uno".