Manchester City, festino (non tanto) segreto con 22 modelle in hotel di lusso dopo il 6-1 all’Aston Villa

Momento particolare in casa Manchester City. Se la corsa alla Premier League appare abbastanza complicata, non aiuterà di certo quanto riportato quest’oggi dal Sun.

Il tabloid britannico, infatti, rivela che per festeggiare il recente 6-1 contro l’Aston Villa, i calciatori allenati da Pep Guardiola si sarebbero riuniti per una festa per fare gruppo. Peccato che fossero senza mogli e in compagnia di ben 22 modelle. Il tutto in un noto hotel di lusso.

Non è chiaro se la festa fosse stata autorizzata da Guardiola, ma certamente il manager non era a conoscenza della presenza delle donne. Il festino sarebbe avvenuto a Manchester e le prove sarebbero evidenziate da alcune Instagram stories pubblicate da alcune delle modelle.