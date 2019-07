Manchester City, follie per Oyarzabal: club pronto a pagare la clausola da 75 milioni

Incastri di mercato sempre più di moda in questo momento. Il Manchester City, se dovesse perdere Sané, che pare sempre più vicino al Bayern Monaco, punterà su Oyarzabal protagonista con l’Under 21 spagnola nel campionato europeo disputato in Italia. L’ala della Real Sociedad ha una clausola a 75 milioni, ma per il ricco City non sarà un problema visto che secondo quanto riporta ‘AS’, la dirigenza inglese vuole mettere a disposizione di Pep Guardiola il forte calciatore iberico pagando la clausola. A San Sebastian i tifosi temono lo ‘scippo’ visto che Oyarzabal viene ritenuto il calciatore più forte della rosa. Il calciatore è legato al club basco fino al 2024 ma il suo ingaggio a Manchester salirebbe di parecchio. Facile intuire che Oyarzabal dirà sì al City.