Manchester City fuori da Superlega, Laporte ironizza citando… i Simpson

Il difensore dei Citizens ha accolto con entusiamo l'uscita dei suoi dal progetto Superlega. Anche Sterling ha commentato positivamente l'accaduto

Come detto, la prima squadra a fare un passo indietro è stata il Manchester City e i suoi tesserati hanno subito mostrato gradimento per la decisione. Su tutti il difensore Laporte che su Twitter e poi successivamente anche con un lungo messaggio su Instagram ha detto la sua. Curioso il suo post più ironico dove, letteralmente, prende in giro la Superlega. "E' stato veloce", ha tweetato il centrale Citizens accompagnando le sue parole con un altro post in cui si vedono i celebri protagonisti del cartoon I Simpson in una particolare scena che fa capire come la competizione sia arrivata ma... se ne sia immeditamente anche andata via.