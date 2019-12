Manchester City, Gabriel Jesus: “Aguero? Non è più giovane come me… Questo è il mio momento”

Prima parte di stagione con qualche passo falso di troppo per il Manchester City, costretto ad accusare già un ritardo di undici punti dal Liverpool capolista in Premier League. Un rendimento che spinge Gabriel Jesus a reclamare più spazio, con il brasiliano che, in queste ore, ha parlato anche del suo rapporto con Sergio Aguero. Queste le sue parole raccolte dal Sun.

AGUERO – “So che Sergio è una leggenda del club e mi piace sia come giocatore che come persona. Lui, grazie alle sue qualità, può segnare in ogni partita. Io vorrei giocare in ogni partita, ma abbiamo molti giocatori, tutti bravissimi. Aguero adesso non è più giovane come me e penso che adesso sia arrivato il mio momento. Voglio giocare a calcio e migliorarmi, solo questo mi rende felice. Quando non trovi spazio è sempre difficile, ma rispetto le decisioni del tecnico”.

