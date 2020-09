Manchester City, grana Aguero: rischia di stare fuori altri 2 mesi

Il Manchester City potrebbe fare a meno del suo centravanti titolare per altri due mesi. Non arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni fisiche di Sergio Aguero. A confermarlo, nel corso della conferenza stampa pre-match in vista della gara contro il Wolverhamtpon è stato Pep Guardiola, manager dei Citizens.

Aguero: 2 mesi per mettersi in forma

Nonostante sia tornato a correre e fare i primi passi col pallone, il rientro in campo di Sergio Aguero è ancora lontano. “Sapevamo che l’infortunio era problematico. Non ha ancora fatto un allenamento con noi”, ha spiegato Guardiola sul Kun. “Sergio purtroppo non è un ragazzo che torna subito con la condizione fisica ideale. È fuori da molto tempo, quindi forse tra uno o due mesi sarà pronto”.

Ricordiamo che il Kun aveva subito l’infortunio al ginocchio lo scorso 22 giugno nel match contro il Burnley.

CURVE MOZZAFIATO PER LA BELLA SPORTIVA