Manchester City, Guardiola accende il derby: “Se non avessi offerte non allenerei comunque lo United. Andrei… alle Maldive”

Pep Guardiola si prepara al derby inglese col Manchester United. Il tecnico del Manchester City a margine della gara di Carabao Cup contro i rivali concittadini ha parlato, come riporta la BBC, della possibilità di allenare proprio i Red Devils. Senza giri di parole, il mister catalano si è detto assolutamente contrario anche solo a pensarci.

MAI – “Se non avessi offerte da alcuna squadra andrei alle Maldive”, ha detto Guardiola. “Anzi, forse non alle Maldive perché non ha campi da golf, ma dopo aver allenato il Manchester City, non allenerò lo United, proprio come non avrei mai allenato il Real Madrid dopo il Barcellona. Proprio no. Sicuramente”, ha detto il tecnico prima della gara di questa notte in coppa all’Old Trafford.