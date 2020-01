Manchester City, Guardiola: “Aguero forte, ma Messi è di un altro pianeta…”

Sergio Aguero è nella storia della Premier League. L’attaccante del Manchester City, grazie alle tre reti realizzate nella gara contro l’Aston Villa, è infatti diventato il miglior marcatore straniero di sempre nel campionato inglese superando Thierry Henry, conquistando inoltre il primato per quanto riguarda le triplette realizzate. Un bottino che è stato così commentato dal tecnico dei Citizens Pep Guardiola, che si è soffermato sul paragone con Lionel Messi.

RECORD – “Sergio è senza dubbio uno dei migliori al mondo e morirà segnando gol, ma il migliore in assoluto è Lionel Messi: lui è il miglior numero nove, dieci, undici, sette, sei, cinque, quattro… Per battere il record di Herny, significa che Aguero ha fatto bene non solamente per un breve periodo, ma per tanti anni. Lui è uno dei giocatori che hanno fatto la storia del calcio inglese”.