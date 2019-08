Manchester City, Guardiola all’attacco: “Abbiamo vinto quattro titoli e non abbiamo nessun giocatore in lizza per il Best Fifa: forse contano solamente sette partite…”

Le nominationper il Best FIFA Men’s player hanno lasciato l’amaro in bocca in casa Manchester City, che, malgrado il titolo conquistato in Premier League, non può vantare alcun giocatore tra i dieci candidati. Un’amarezza di cui si è fatto portavoce il tecnico Pep Guardiola, che, in particolare, ha contestato la decisione di non inserire in lista il centrocampista Bernardo Silva.

SILVA – “Non dico che i dieci candidati al premio non sono meritevoli, ma abbiamo ottenuto quattro titoli e non abbiamo avuto neanche un calciatore in lista: forse perché contano solamente sette partite… Per questo tipo di premio, dovresti vincere cinque titoli, o sei nel caso di Bernardo Silva…”.