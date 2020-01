Manchester City, Guardiola: “Cancelo? Deve decidere se vuole restare con noi o no…”

Tutt’altro che semplici i primi mesi di Joao Cancelo con la maglia del Manchester City. Il portoghese, arrivato in estate dalla Juventus, ha faticato a trovare spazio nella formazione di Guardiola, tanto che sembra vicino un suo addio già durante la sessione invernale di mercato. Sulle sue tracce si sono messe Bayern Monaco e Valencia, con il tecnico dei Citizens che, come riporta AS, si è così espresso sul futuro del terzino.

DECISIONE – “Joao Cancelo, quando gioca, fa bene, ha qualità. Adesso tocca a lui decidere se vuole restare con noi oppure no. Questo è un Paese libero e ognuno può decidere cosa fare della propria vita”.