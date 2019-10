Manchester City, Guardiola: “Cancelo? Nelle squadre dove ha giocato in passato gli chiedevano cose diverse…”

E’ stato uno dei colpi di mercato dell’estate, ma fin qui Joao Cancelo, approdato al Manchester City dopo l’esperienza alla Juventus, ha trovato pochissimo spazio in Premier League. Una situazione che è stata così motivata dal tecnico dei Citizens Pep Guardiola.

CALCIO DIVERSO – “Contro il Preston Cancelo ha fatto bene, così come contro la Dinamo Zagabria. E’ però arrivato tardi da noi, non ha fatto la preparazione e non conosce molte cose sulle quali abbiamo lavorato in passato. Nelle squadre dove ha giocato fin qui gli chiedevano cose totalmente diverse a quelle che chiedo io. Adesso comunque sta migliorando, si muove bene con la palla e sta iniziando a capire cosa fare anche senza il pallone tra i piedi”.