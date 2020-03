Manchester City, Guardiola carico per il derby con lo United: “Amo queste sfide…”

Cresce l’attesa per il derby di Manchester tra United e City, in programma domenica 8 marzo alle 17.30 all’Old Trafford. In vista della sfida, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico dei Citizens Pep Guardiola.

DERBY – “I derby sono sempre gare speciali. Quest’anno noi non stiamo lottando per il titolo ma solamente per il secondo posto, mentre loro avranno bisogno di vincere per cercare di qualificarsi alla prossima Champions League. Noi dobbiamo dare il massimo: allenatore, giocatori e tifosi. Sappiamo che queste partite sono difficili, ma noi nell’ultimo mese abbiamo fatto bene. Sané? Sta migliorando, ma non è ancora al 100%. Contro lo United non giocherà, vedremo di fargli fare qualche minuto nelle prossime partite”.

