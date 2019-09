Manchester City, Guardiola: “Chiudere prima il mercato sfavorisce la Premier”

Il Manchester City è uscito sconfitto dalla partita di oggi contro il Norwich City per 3-2, per i Citizens è la prima sconfitta in questa Premier League. Al termine del match, l’allenatore Pep Guardiola ha parlato soprattutto della questione calciomercato, che in Inghilterra chiude prima rispetto a tutti gli altri più importanti Paesi europei: “Mi piace un calciomercato che chiuda prima dell’inizio della stagione, può essere una soluzione ma siamo in svantaggio rispetto agli altri club europei. Non mi piacerebbe però al contempo chiudere a campionati iniziati, dopo 3 giornate con magari qualche giocatori che arriva mentre ti stai giocando punti importanti. I rumors arrivano di continuo, alcuni calciatori in rosa vogliono magari essere ceduti e questo non è di certo un bene…”.

Ieri abbiamo pubblicato un pezzo in cui si diceva che i dirigenti del City si erano riuniti per studiare una nuova formula che riguarda la finestra estiva di trattative.