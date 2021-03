Manchester City, Guardiola esagera: “Batteremo il Southampton… 18-0!”

La sconfitta nel derby di Manchester non turba Pep Guardiola. Il margine di vantaggio sullo United resta piuttosto ampio, con 11 punti a distanziare i Red Devils. Il City veleggia verso la vittoria del titolo in Premier League, ma il tecnico ha anche a cuore il momento del Barcellona, sua ex squadra. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Congratulazioni al presidente Joan Laporta per le elezioni. La sua personalità genererà una buona atmosfera . Gli auguro tutta la fortuna per questa stagione e per quelle successive”.

ESAGERATO

La prossima sfida del City sarà contro il Southampton, che nel match con lo United subì un clamoroso 9-0. Il confronto a distanza stuzzica Guardiola, che ci tiene a vincere anche nel computo delle marcature alla stessa squadra: “Ne segneremo 18. Il risultato finale 18-0 … che domanda! Hanno concesso nove perché hanno giocato tutto partita con un uomo in meno, faremo sul serio. Cercheremo di vincere la partita!”.