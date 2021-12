Manchester City, Guardiola: “Ferran Torres è giusto che parta, se infelice”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City ha parlato di Ferran Torres, vicino al Barcellona.

Dopo le voci di una trattativa tra il Manchester City e il Barcellona per Ferran Torres, ha parlato Pep Guardiola: “Voglio che tutti i miei giocatori siano felici. Se non sei contento in questa squadra devi lasciarla. Non siamo in un club con un presidente e un amministratore delegato che obbligano i giocatori a rimanere a tutti i costi. Giocatori e club devono capirsi a vicenda. Se il giocatore vuole partire, è giusto che vada via. Su Ferran so che stanno trattando e che è vicino ai blaugrana, ma ancora non mi è stato detto nulla di ufficiale. Se andrà via sarò contento per lui”. Sul mercato Guardiola, ha inoltre rivelato: “Non abbiamo piani per gennaio e non abbiamo intenzione di prendere un attaccante”.