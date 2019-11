Manchester City, Guardiola già proiettato alla sfida al vertice: “Mané a volte si tuffa…”

Il prossimo 10 novembre si giocherà la grande sfida di Premier League: Manchester City contro Liverpool, le prime due della classe, che continuano a rispondersi punto su punto. L’allenatore dei Citizens Pep Guardiola è già proiettato al big-match di Anfield, provocando l’attaccante dei Reds Sadio Mané nell’intervista rilasciata a Sky Sport dopo il 2-1 dei suoi al Southampton: “Qualche volta il senegalese si tuffa, ma altre volte segna grandissimi gol nei minuti di recupero, segno che è proprio un talento. Nelle ultime due stagioni è riuscito molte volte in questo, quando invece accade un paio di volte allora si parla di fortuna, ma come detto non è questo il caso”. Insomma, un mix fra ‘frecciatina’ ed elogi, questi ultimi in pieno stile Pep. Si prevedono emozioni straordinarie…