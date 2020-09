Manchester City, Guardiola incerto sul futuro: “Io vorrei restare, ma…”

Quale sarà il futuro di Pep Guardiola? Tanto, forse tutto, dipenderà dall’esito della stagione appena iniziata e l’allenatore spagnolo vuole tentare il tutto per tutto per la Champions League.

PEP GUARDIOLA E IL FUTURO

In conferenza stampa pre gara contro il Wolverhampton l’ex allenatore blaugrana ha ammesso: “Vorrei rimanere qui, al Manchester City, ma devo meritarmelo. Questo e’ un club dove amo stare ma, come ho detto, devo meritarlo. Questa società negli ultimi dieci anni ha raggiunto standard molto elevati, e vuole mantenerli. Quindi so cosa si vuole qui e se non vinco probabilmente non meriterò’ un nuovo contratto“.