Manchester City, Guardiola incorona Foden: “Sarà lui il nostro nuovo mago”

Phil Foden: è lui il gioiello del futuro del Manchester City. Ad esserne certo è il tecnico Pep Guardiola, che, come raccolto dal Sun, ha voluto blindare il giovane centrocampista classe 2000.

MAGO – “Non è certo un caso che gli abbiamo offerto un nuovo contratto, è l’unico giocatore che non può essere venduto in alcun caso, nemmeno per 500 milioni. Phil non andrà da nessuna parte, lui è del City. Quando David Silva se ne andrà, sapremo già chi sarà il nostro nuovo mago. Foden è cresciuto con noi ed è destinato ad essere un giocatore importante: avrà un posto nella nostra prima squadra”.