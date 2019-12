Manchester City, Guardiola lancia l’allarme: “Non siamo pronti per competere con i migliori…”

Momento complicatissimo per il Manchester City. La formazione di Pep Guardiola, lo scorso sabato, è stata sconfitta di fronte al proprio pubblico nel derby con lo United. Un ko che ha fatto scivolare i Citizens a ben 14 lunghezze di distanza dal Liverpool capolista, con il cammino in campionato che sembra ormai compromesso. Una situazione che sta iniziando a far preoccupare il tecnico, che, come riporta AS, si è lasciato andare ad un’amara riflessione.

MIGLIORI – “I Red Devils hanno le qualità per difendere e per contrattaccare. Questo è il livello che devi affrontare con squadre come United, Liverpool, Barcellona, Real Madrid o Juventus. La verità è che forse noi non siamo pronti per competere con loro”.