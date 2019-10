Manchester City, Guardiola: “Liverpool inarrestabile, non ne perdono una…”

Il Manchester City dà il massimo e vorrebbe il tris di Premier League consecutive, ma il Liverpool pare non fermarsi più. Il tecnico dei Citizens Pep Guardiola ne ha parlato a poche ore dal match col Crystal Palace: “Nessuna squadra inglese negli ultimi 11 anni ha vinto due campionati di fila, l’impresa è stata complicata, soprattutto se devi sfidare un Liverpool inarrestabile, come in questo momenti: otto partite, otto vittorie. Noi qualche partita l’abbiamo persa, come accade alle big degli altri campionati, mentre loro, reduci dal successo in Champions, non escono mai sconfitti. I nostri errori sono stati decisamente puniti, facendoci quindi perdere certe gare. Dobbiamo darci da fare per migliorare, nella stagione può capitare di avere alti e bassi”.