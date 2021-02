Manchester City, Guardiola nicchia: “Favoriti per il titolo? Poche settimane fa non lo eravamo…”

20 gare giocate, 44 punti all’attivo e primato in classifica. Con due gare in meno rispetto al Manchester United, il Manchester City si ritrova, nonostante un avvio incerto, davanti a tutti e con la possibilità di mettere già un piccolo gap con le rivali. Il tecnico Citizens Pep Guardiola ha commentato in vista della gara contro il Burnley la situazione del campionato inglese glissando sulla situazione favorevole attuale.

Guardiola: “Favoriti in Premier League? Poche settimane fa…”

“I nostri precedenti col Burnley? Il passato non conta, ogni volta si ha una nuova possibilità, una nuova sfida. Noi dobbiamo pensare solo alla partita che dobbiamo giocare. A cosa possiamo fare per battere l’avversario. Giocare con il Burnley, soprattutto in trasferta, non è mai facile. Giocano insieme da tempo e lo fanno davvero bene”, ha esordito Guardiola non sottovalutando il rivale.

Sulla lotta al titolo: “Noi favoriti? Fino a sei settimane fa non eravamo favoriti per niente, sei settimane dopo siamo in corsa. Tutto può cambiare velocemente. Come ho detto, io penso solo alla gara con il Burnley”. Infine una chiosa su Sergio Aguero, guarito dal Covid ma alla ricerca, adesso, della forma migliore: “Non si sta ancora allenando sul campo. Ha iniziato a correre ieri. Avrà bisogno di alcune settimane per tornare. L’importante è che sia negativo al coronavirus e che possa tornare presto a darci una mano”.