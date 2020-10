Manchester City, Guardiola: “Non avevo dubbi sulla bravura di Arteta. Contento di ritrovare Aguero”

Domani il Manchester City scenderà in campo per l’altro big match di giornata in Premier League, ad opporsi ai Citizens ci sarà l’Arsenal di Arteta, ex allievo di Pep negli ultimi anni al City.

LE PAROLE DI GUARDIOLA

Guardiola ha subito parlato del tecnico dei Gunners Arteta:

“Non avevo dubbi sulla sua bravura, si è inserito molto bene e il modo in cui sta giocando il suo Arsenal in questo momento è davvero perfetto. Arteta è stato capace di riportare i Gunners nelle posizioni in cui erano tanto tempo fa. Lo considero un vero combattente, tutti quelli che gli vogliono bene sono felici per come gli stanno andando le cose a Londra”.

AGUERO E DE BRUYNE – “Siamo tutti contenti di rivedere in campo Aguero, siamo stati senza attaccanti recentemente, si è allenato molto bene. De Bruyne ci mancherà”.

SU JESUS – Il tecnico ex Barcellona e Bayern si è poi soffermato sulla questione relativa all’attaccante brasiliano: “Non voglio rischiarlo, c’è la possibilità di perderlo per tanto tempo visto il suo infortunio alla gamba”.