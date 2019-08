Manchester City, Guardiola: “Non era facile vincere oggi. David Silva giocatore incredibile”

Torna al successo il Manchester City in Premier League dopo il pari tanto discusso contro il Tottenham. Ecco le parole rilasciate dall’allenatore dei Citizens Pep Guardiola dopo il 3-1 rifilato in trasferta al Bournemouth: “Sapevamo sarebbe stata una gara difficile. Non era di certo semplice venire a giocare in questa atmosfera, loro sono molto fisici ed utilizzano spesso le palle lunghe – ha detto a Sky Sport -. Le 400 presenze di David Silva con la nostra maglia? Un giocatore davvero incredibile, riesce sempre a trovare lo spazio anche in gare come questa, lo ritengo un centrocampista fantastico. Il gol di Harry Wilson del Bournemouth? Ha trovato una rete pazzesca”. Per la cronaca, hanno segnato per i Citizens, ora a 7 punti dopo 3 partite, Aguero (doppietta) e Sterling.