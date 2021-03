Manchester City, Guardiola non vuole cali: “Chi pensa di aver già vinto non giocherà più”

Primo posto in Premier League e un vantaggio rassicurante nei confronti delle inseguitrici, ma Pep Guardiola non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi. Il Manchester City è in vetta alla classifica del campionato con ben 12 punti di distacco dalla seconda eppure i giochi nono sono ancora chiusi. Intervenuto in vista della sfida odierna contro il Wolverhampton, come riporta Goal, il manager Citizens ha dato una scossa ai suoi con tanto di… minaccia

Guardiola: “Chi pensa di aver già vinto non gioca più”

“Non possiamo rilassarci per un secondo. Il Manchester City può sempre fare di meglio: questo è il nostro obiettivo”, ha detto Guardiola. “Indipendentemente da quante partite vinciamo e dai risultati che otteniamo, i giocatori dovrebbero solo pensare che possiamo ottenere di più. Quando mi dovessi accorgere che i calciatori pensano che il lavoro sia già stato fatto o quanto sia bello, allora questi ragazzi non giocheranno più. In tal senso mi affiderò alla mia intuizione per capirlo. Se mi accorgerò di questa situazione saprò con certezza che non sono pronti a giocare e a darci ciò di cui abbiamo bisogno”.

E ancora sulla corsa al titolo di Premier League: “Ho già detto alla squadra che il campione in carica è il Liverpoo. mentre noi del Manchester City abbiamo solo un bel vantaggio. Stop. Il discorso si chiude qui. Noi dobbiamo lavorare per fare meglio”.