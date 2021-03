Manchester City, Guardiola: “Oggi non meritavamo il ko. Ora vogliamo il titolo”

Giornata storta per il Manchester City, la squadra allenata da Pep Guardiola si è arresa allo United di Solskjaer nel derby di Manchester. Il tecnico dei Citizens ha commentato la partita a BBC: “Faccio i miei complimenti al Manchester United. Mancano dieci partite alla fine del campionato, ora arriva la parte importante della stagione e cercheremo di vincere quante più gare possibili per laurearci campioni. Contro il West Ham abbiamo giocato molto, molto peggio di oggi e infatti non avremmo meritato la vittoria, così come forse oggi non avremmo meritato di perdere. Cosa abbiamo sbagliato? Non siamo stati bravi abbastanza sotto porta: i nostri attaccanti oggi non sono stati brillanti – afferma Pep Guardiola a fine partita – , ma sono cose che nel calcio possono capitare.”

