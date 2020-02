Manchester City, Guardiola si affida allo zio… di Nadal

Momento tutt’altro che semplice per il Manchester City. La formazione inglese, a distanze siderali dal Liverpool capolista in campionato, è stato sanzionato dalla Uefa con l’esclusione dalle coppe europee nelle prossime due stagioni a causa di gravi violazioni del fair play finanziario. Per cercare di motivare la squadra in vista della seconda parte di stagione, il tecnico Pep Guardiola, secondo quanto riporta The Athletic, ha deciso di affirdarsi a Toni Nadal, zio del famoso tennista.

MOTIVATORE – Toni Nadal, ex allenatore dello stesso Guardiola, lavora oggi come motivatore e ha tenuto a giocatori e staff tecnico dei Citizens un discorso sull’importanza della forza mentale. Un modo per cercare di isolare l’ambiente dai rumors circostanti, così da concentrarsi solamente sulle cose di campo.