Manchester City, Guardiola si arrende: “Liverpool inarrestabile. Possiamo perdere…”

Si rinnova anche in questa stagione il duello in Premier League tra Manchester City e Liverpool. Esattamente come la scorsa stagione, i Reds sono stati capaci di una partenza incredibile. 37 i punti degli uomini di Klopp, 28 quelli dei Citizens di Guardiola.

Se nella passata annata, però, si è assistito al ribaltone, quest’anno la storia sembra ben diversa anche per stessa ammissione dell’allenatore della squadra di Manchester. Guardiola, dopo la gara vinta contro il Chelsea, è sembrato piuttosto arrendevole in conferenza stampa: “Liverpool? Ha fatto solo un pareggio e sembrano davvero inarrestabili. Ma noi cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo arrendere? Abbiamo combattuto, combattuto e combattuto. Gli altri stanno meglio e giocano meglio, quindi ovviamente possiamo perdere”.