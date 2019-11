Manchester City, Guardiola sta con Klopp: “Troppe partite, serve più tempo per i recuperi”

Qualche giorno fa, l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp, dopo la vittoria in Carabao Cup ai rigori contro l’Arsenal, se l’era preso con il sistema calcistico odierno, lamentando i troppi impegni durante l’anno (“Se non si trova una data per farci giocare i quarti della competizione sono pronto a ritirare la squadra, i calendari non li faccio io: molti della Premier tifavano Arsenal, ma dispiace: abbiamo vinto noi”).

PEP – Oggi, venerdì 1° novembre, gli fa seguito Pep Guardiola, tecnico del Manchester City rivale in campionato: “Ci sono davvero troppe partite, bisogna giocare di meno e avere più tempo per recuperare la condizione fisica: in inverno siamo in campo per 27-28 gare, è un discorso che ormai si fa da tempo. Ad esempio, nell’ultimo match ho dovuto risparmiare De Bruyne, Gundogan e Silva, così come hanno fatto Arsenal e Liverpool, ed è veramente troppo – ha detto l’allenatore catalano -. Avere più giocatori in rosa una soluzione? Non molti sarebbero in grado di sostenere più stipendi (sorride, ndr)”.