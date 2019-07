Manchester City, Guardiola stupisce e scarica Messi: “Ecco chi è il giocatore più talentuoso che abbia mai allenato…”

Dichiarazioni a sorpresa di Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, come raccolto dal Sun, si è espresso su chi sia il giocatore più talentuoso che abbia mai allenato nel corso della sua carriera. Un riconoscimento che, inaspettatamente, non è toccato al fuoriclasse argentino Lionel Messi.

FODEN – “Phil è il giocatore più talentuoso che abbia mai visto nella mia carriera da allenatore. Ha tutto per diventare uno dei migliori calciatori al mondo. L’unico suo problema è il minutaggio, ma d’altra parte trovare spazio in una squadra come questa è difficile. Lui però ha una grande mentalità e lavora duramente in ogni sessione di allenamento. Sa perfettamente che sono qui per aiutarlo il più possibile e sono sicuro che arriveremo a ottenere ottimi risultati”.

Phil Foden, centrocampista classe 2000, nella scorsa stagione ha collezionato 14 presenze in Premier League con i Citizens.