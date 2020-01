Manchester City, Guardiola svela il segreto di Mahrez: “Non si infortuna perché… non ha muscoli nelle gambe”

Il Manchester City non sta vivendo la sua migliore stagione, ma nonostante tutto c’è chi si sta mettendo in mostra a suon di gol e belle prestazioni. Oltre ad Aguero, in casa Citizens, anche Ryad Mahrez sta rispolverando la classe mostrata nell’annata eccezionale con il Leicester dei miracoli. Per lui una doppietta anche nell’ultima gara di campionato contro l’Aston Villa.

Lo sa bene Pep Guardiola che, come riporta il Daily Mail, ha voluto scherzare sulla stagione del calciatore algerino: “Per lui, la differenza tra la scorsa stagione e questa stagione è che gioca più minuti perché il manager è più gentile con lui”, ha detto Guardiola. “Anche l’anno scorso ha giocato ad alto livello. Mahrez ama giocare a calcio. Perché non si infortuna? Se guardiamo bene le sue gambe è impossibile farsi male perché… non ha muscoli“, ha concluso ironicamente il manager degli inglesi.