Manchester City, Guardiola: “Var da aggiustare, è la seconda volta che ci penalizza…”

Il Manchester City recrimina per la partita contro il Tottenham di oggi nella seconda giornata di Premier League: è terminata 2-2, ma nel finale è stato annullato un gol a Gabriel Jesus dal Var per un tocco di braccio di Laporte, su cui esistono ancora dei dubbi. Non le manda di certo a dire Pep Guardiola a fine partita: “Abbiamo giocato in maniera incredibile, ma ciò che conta è il risultato e non siamo riusciti a portarlo a casa. Dispiace, perché i ragazzi lo meritavano. Il Var? È la seconda volta che ci penalizza, è molto difficile da accettare, ma è così. In Supercoppa Adrian ha parato il rigore senza restare sulla linea, ad esempio. Bisogna aggiustarlo! E poi, il rigore su Rodri nel primo tempo? Come si fa a non dare?”.