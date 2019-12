Manchester City, il dg Soriano: “Guardiola non si muove, resterà ancora con noi”

Continuano i rumors attorno al futuro di Pep Guardiola. Lo spagnolo, protagonista di una prima parte di stagione complicata, potrebbe infatti lasciare il Manchester City al termine della stagione, con diversi club che lo avrebbero già messo nel mirino. A spegnere queste voci, tuttavia, sono arrivate le parole del dg dei Citizens Ferran Soriano, che, al Daily Mail, ha così dichiarato: “Pep ha detto più volte che ha un contratto con noi fino al 2021. In futuro andrà via, ma non adesso. In ogni caso, il club è forte abbastanza per farsi trovare pronto di fronte a qualunque cambiamento. Ma Guardiola, come dichiarato più volte, non parte”.

