Manchester City, il ritorno delle Coppe porta il sorriso e… un selfie di gruppo

Buone notizie per il Manchester City che pochi minuti fa ha avuto la conferma che nella prossima stagione potrà prendere parte alla Champions League. Infatti, dopo il ban di due anni che era stato inflitto alla società inglese per violazione delle norme sul Fair Play Finanziario, il Tas ha deciso di annullare tale sentenza e di “restituire” le coppe ai Citizens.

Una notizia che è stata accolta con grande calore da parte di tutto l’ambiente di Manchester. Guardiola e il suo staff compresi…

Manchester City, la reazione di Guardiola e degli assistenti

Come mostrano le immagini condivise sui social anche da ESPN, l’ambiente Citizens aspettava con trepidazione la giornata odierna e si era riunito per assistere alla sentenza insieme. Un selfie di gruppo condiviso da Manuel Estiarte, assistente di Guardiola, sta facendo il giro del web. Grande felicità per il tecnico del Manchester City e per tutto il suo staff che ha voluto accogliere la liete notizia con una foto subito dopo l’annuncio del verdetto. “Sì!”, ha scritto Manuel Estiarte poco prima di ripensarci e di cancellare il post che, tuttavia, non è sfuggito agli utenti del web.