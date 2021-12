Manchester City in fuga, Guardiola non si fida: “Tanti punti in palio ancora”

8 punti di vantaggio per i Citizens in classifica

Il Manchester City di Pep Guardiola ringrazia Foden e passa anche contro il Brentford per 1-0. Altri tre punti preziosi per la formazione Citizens che sfrutta gli stop di Chelsea e Liverpool per allungare in classifica. Una graduatoria, quella di Premier League, che vedere adesso la formazione del manager catalano avere un vantaggio di 8 punti sulla seconda. Ancora troppo pochi per parlare di "giochi fatti".

LUNGO - "Ci sono ancora 18 partite da giocare e 54 punti in palio, il campionato è lungo e nonostante il vantaggio sulle inseguitrici non possiamo già parlare di conquista del titolo", ha detto Guardiola rispondendo ai media dopo la gara. "Non abbiamo tempo per guardare la classifica, arriveremo tardi a Manchester e poi sabato giocheremo all'ora di pranzo contro l'Arsenal, una delle squadre più in forma del momento: dobbiamo restare concentrati sulle partite che ci attendono, avremo poco tempo per preparare il prossimo impegno ma faremo del nostro meglio".