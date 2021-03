Manchester City inarrestabile: il suo segreto sono… gli astrofisici

Per ottenere un grande successo c’è bisogno degli uomini giusti. In casa Manchester City si è ricorso a una soluzione davvero particolare: per vincere è stato necessario contattare un personale altamente specializzato come gli astrofisici. Questo personale fa parte dell'”area dati” e lavorerebbero per i 10 club del City Football Group. Lo riporta il Daily Mail. Il compito di questi scienziati è analizzare ogni azione dei giocatori sul campo di gioco. La raccolta dei dati è emersa prepotentemente negli ultimi anni con i calciatori monitorati attraverso un tipo di tecnologia 3D che si serve di più telecamere.

SIMULAZIONI

Il direttore della tecnologia del City Football Group Brian Prestidge ha spiegato come funziona tutto il sistema: “Un ambiente calcistico basato sulla fisica è un luogo in cui apprendere attraverso la simulazione e per testare concetti tattici in modi sufficientemente solidi da consentire a un allenatore di mettere in gioco la sua carriera”.