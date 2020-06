Manchester City, la patch “Black Lives Matter” resterà fino al termine della stagione

Il Manchester City si conferma molto vicino alle recenti vicende legate alla battaglia contro il razzismo. Dopo aver indossato la patch speciale nella sfida contro l’Arsenal sulla manica destra della maglia da gara ufficiale con la scritta “Black Lives Matter”, ecco che il club è pronto a non far diventare quel match un caso isolato.

Come riportano diversi utenti sui social, l’internzione della società Citizens è quella di proseguire anche nelle prossime gare con la novità in modo da mandare in maniera più chiara il messaggio. La scritta “Black Lives Matter” verrà utilizzata fino al termine della stagione.