Manchester CIty-Liverpool, Gundogan avvisa: “I Reds possono punirci se…”

Domenica va in scena il big match di Premier League e il centrocampista Citizens mette in guardia i suoi

La Premier League si avvicina alla partita delle partite. Domenica va in scena Manchester City-Liverpool che potrebbe dire molto relativamente alla vittoria del titolo. Citizens avanti di un punto in classifica, ma Reds in grande rimonta e soprattutto tantissima voglia di compiere il sorpasso. A parlare della gara è stato il centrocampista dei padroni di casa Ilkay Gundogan intervenuto a Tivibu Spor, come riportato dal Mirror .

POSSONO PUNIRCI - Il calciatore del City non ha nascosto il grande rispetto e anche un pizzico di timore verso il Liverpool e ha detto: "Ora il Liverpool è tra le migliori squadre del mondo. Hanno raggiunto una forma incredibile. La prossima partita sarà dura", le parole di Gundogan. "Vogliamo batterli in casa nostra ma sappiamo che sarà una partita tra due squadre uguali. Non dobbiamo commettere errori nel gioco. Il Liverpool è una squadra molto efficace in contropiede mentre noi siamo una squadra che ama giocare con la palla. Se permettiamo loro di ribaltare il gioco a loro favore, possono punirci per i nostri errori. Dobbiamo stare attenti".