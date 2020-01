Manchester City, l’umiltà di Gabriel Jesus: “Doppietta? Devo imparare da Aguero. Lui segna ogni gara…”

Due gol per regalare tre punti al Manchester City. Gabriel Jesus ha trascinato i suoi al successo contro l’Everton nella sfida di Premier League, due reti anche per ‘rispondere’ al compagno di squadra Sergio Aguero.

Come riportano i tabloid britannici, infatti, il brasiliano ha voluto ribadire la sua voglia di farsi trovare sempre pronto quando chiamato in causa anche per non far rimpiangere l’assenza dell’argentino. Il Kun, lasciato in panchina da Guardiola nella gara contro l’Everton, è tornato dall’infortunio e si è sempre messo in evidenza col gol. Lo stesso vuole fare Gabriel Jesus che, quando chiamato in causa, ha sempre risposto presente.

COME AGUERO – “Il mio obiettivo è fare gol. Uno, due, sempre. Ogni partita”, ha detto il centravanti brasiliano. Sergio (Aguero ndr) segna ogni partita e io devo fare gol per questo. Devo imparare da lui: quando scendo in campo devo fare gol e basta. Avevo un po’ di timore per la sfida contro l’Everton perché loro sono bravi e forti. Un po’ nervoso. Ma sono felice che alla fine abbiamo vinto”, ha conclsuo Gabriel Jesus.