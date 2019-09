Manchester City, nuova idea per cambiare il mercato della Premier League

Un nuovo calciomercato per la Premier League, con regole per adattarsi agli altri campionati. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester City avrebbe pensato a una proposta per tutti gli altri club del massimo campionato inglese: l’idea sarebbe quella di mantenere intatta la data di chiusura della sessione di trattative (giorno antecedente alla prima giornata di Premier) con possibilità, però, di acquistare giocatori da altri campionati fino al termine del mese di agosto. In poche parole non si potrebbe prendere calciatori della stessa lega fino al 31 agosto, ma da altre sì. Un’assemblea degli azionisti dei Citizens sarebbe in procinto di avanzare la proposta, che sarà discussa ulteriormente a novembre. Se 11 club saranno d’accordo, allora tutto diverrà ufficiale.