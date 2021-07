Manchester City, nuova maglia ha il riferimento al gol di Aguero al QPR

Nuovo kit per i Citizens con riferimento al trionfo del 2012

LA MAGLIA - Come è possibile apprezzare dal sito ufficiale del club di Manchester e dai profili social, per la nuova maglia si dà fiducia alla partnership con Puma puntando sulla semplicità e col classico celeste a dominare, accompagnato dal bianco sotto la zona delle ascelle. All'interno della t-shirt, come anticipato, compare la scritta 93:20, in riferimento al minuto e ai secondi in cui il Kun Aguero segnò il gol decisivo contro il QPR che valse la vittoria della Premier League nel 2012 riportando gli sky blues sul tetto d'Inghilterra dopo 44 anni.