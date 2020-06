Manchester CIty, pazza idea Guardiola: Gundogan centravanti

Domani il Manchester City sfiderà il Chelsea in Premier League e dovrà farlo senza Sergio Aguero, infortunatosi nel match contro il Burnley. Il Kun starà fuori per diverso tempo e allora ecco che Pep Guardiola dovrà studiare delle soluzioni offensive diverse.

Presenti in squadra giocatori come Sterling, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva e soprattutto Gabriel Jesus, stupisce l’ultima pazza idea del manager catalano: Gundogan centravanti o ‘falso 9’. Parlando in conferenza stampa, il tecnico dei Citizens, infatti, tra i vari nomi annunciati come potenziali sostituti del Kun in avanti ha citato il tedesco che di ruolo fa il mediano o comunque gioca in mezzo al campo: “Su Gabriel Jesus non abbiamo dubbi, è un grande giocatore dentro e fuori dal campo e ha giocato insieme a Sergio”, ha detto Guardiola. “Ma anche Sterling, Bernardo Silva e Gundogan possono giocare in quella posizione“.

