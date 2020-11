Manchester City pazzo di Foden: pronto rinnovo ad ingaggio… triplicato

Phil Foden ha decisamente fatto innamorare tutti al Manchester City. Il centrocampista inglese, diventato perno del club e della squadra di Pep Guardiola, resterà a lungo nella società. Come riporta Star Sport, infatti, per il calciatore sarebbe pronto un rinnovo davvero coi fiocchi…

Foden rinnova ad ingaggio triplicato

Come scrive il tabloid inglese, il Manchester City avrebbe rotto gli indugi e sarebbe pronto a blindare il giovane centrocampista inglese con un nuovo contratto che lo vedrà addirittura triplicare il suo attuale ingaggio. Foden, in questo momento, percepisce ben 25 mila sterline alle settimane, che presto potrebbero diventare ben 75 mila. Non male per un classe 2000 che diventerà dunque perno dei Citizens oltre che futuro uomo squadra della Nazionale… La chiusura delle trattative tra le parti dovrebbe avvenire massimo all’inizio del 2021.