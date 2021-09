Manchester City pazzo di Foden: rinnovo con ingaggio quadruplicato

Il centrocampista verso un rinnovo davvero a cifre monstre

Phil Foden , pezzo sempre più pregiato del calcio inglese e del Manchester City . Dopo un'ottima passata stagione che lo ha consacrato come stella del presente e del futuro, il club di Pep Guardiola è a lavoro per il suo rinnovo di contratto.

Come riporta il Daily Star , il Manchester City sarebbe intenzionato a fare follie pur di prolungare l'accordo con il classe 2000 e dalle prime indiscrezioni sarebbe pronto un nuovo accordo che permetterà all'inglese di quadruplicare l’ingaggio.

Foden dovrebbe passare dalle attuali 40mila sterline a settimana a ben 150mila. Il tutto messo nero su bianco con un contratto di sei anni. L'inglese si andrebbe ad aggiungere ai rinnovi già chiusi da parte del club con Ruben Dias, il portiere Ederson e il fantasista Kevin De Bruyne. In questa stagione il talentino britannico non ha ancora avuto modo di scendere i campo a causa di un infortunio rimediato nel corso di Euro 2020 ma ben presto farò ritorno sul terreno di gioco e il rinnovo sarà un ulteriore incentivo per stupire ancora e fare meglio della passata annata.