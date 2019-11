Manchester City pazzo di Sterling: vuole renderlo il giocatore più pagato della Premier League

Il Manchester City è pronto ad offrire all’attaccante Raheem Sterling un nuovo contratto a condizioni migliori. Queste le voci che trovano conferma in Inghilterra. A riportare l’indiscrezione sono il Mirror e il Daily Mail che parlano della volontà dei vertici Citizens di blindare il 24enne anche per evitare assalti dalle altre big d’Europa.

CIFRA MONSTRE – Nonostante il recente rinnovo fino al 2023 arrivato nel novembre dello scorso anno, a circa 350 mila euro a settimana, il Manchester City vorrebbe fare di più per enfatizzare l’importanza dell’inglese per il club e per tutta la Premier League. I dettagli del nuovo contratto rimangono ancora sconosciuti, ma il nuovo accordo renderà Sterling uno dei giocatori più pagati nel campionato inglese, se non il più pagato. Il club avrebbe deciso di premiare il classe 1994 non solo per le sue prodezze sul campo ma anche per l’importanza che il giocatore sta assumendo a livello di merchandising. le maglie di Sterling, infatti, sono tra le più vendute in Premier League e la società ha deciso di valorizzarlo ancora. In questa stagione, Sterling ha preso parte a 11 partite del campionato inglese, segnando 7 gol e fornendo 1 assist.