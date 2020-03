Manchester City, per il dopo Guardiola spunta il nome di Vieira

Malgrado Pep Guardiola abbia giurato fedeltà al club, il Manchester City si starebbe guardando attorno alla ricerca di un possibile sostituto dello spagnolo in caso di un suo addio. Secondo quanto riporta The Athletic, il nome nuovo sul taccuino della dirigenza inglese sarebbe quello dell’ex centrocampista Patrick Vieira, attualmente in Francia alla guida del Nizza. Il francese viene considerato dai Citizens l’alternativa ideale a Guardiola, sia per le sue doti tattiche sia per la sua personalità.

Per Vieira, in passato, anche l’esperienza in Major League Soccer come tecnico dei New York City.

CORONAVIRUS, IL MANCHESTER CITY OFFRE L’ETIHAD STADIUM PER L’EMERGENZA