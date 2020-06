Manchester City, ripresa shock per il giovane Garcia: sette minuti di interruzione dopo scontro con Ederson

Riparte la Premier League e lo fa con un tambureggiante Manchester City che spazza via l’Arsenal per 3-0. Serata da dimenticare per i Gunners e per David Luiz autore di una prestazione decisamente negativa. Ma in casa Citizens non c’è solo la festa per la ripresa e il successo, infatti, per gli uomini di Pep Guardiola tanta paura quando il giovane Eric Garcia, difensore centrale, è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco fortissimo col proprio portiere Ederson.

Garcia: scontro shock e 7 minuti di soccorsi

Se le reti di Sterling, De Bruyne e Foden sono il lato bello della serata, la grande paura che ancora ora scorre nelle menti dei calciatori del City è per Eric Garcia. Il classe 2001 spagnolo è stato travolto in uscita da Ederson, suo portiere, nel tentativo di spazzare via un pallone. ll difensore è ricaduto male dopo lo scontro di gioco con il compagno di squadra e non si è rialzato per diverso tempo tanto da costringere il direttore di gara a interrompere il match per circa sette minuti, per permettere allo staff medico di soccorrerlo. Alla fine, Garcia è uscito in barella ed è stato trasportato in ospedale. Sulle sue condizioni ancora nulla di certo. sembra che il ragazzo sia cosciente ma occorre aspettare ancora per avere maggiore serenità.

Le scuse

Incolpevole Ederson che stava semplicemente facendo il suo lavoro. Dopo la gara, il portiere ha espresso con una storia su Instagram il suo dispiacere verso Garcia dicendosi desideroso di rivederlo presto al campo di allenamento: “Garcia, dopo il grande spavento spero di vederti domani al campo per chiederti scusa di persona. Rimetti presto”, ha scritto il portiere al compagno numero 50.