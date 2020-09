Manchester City, Rodri incredulo sul Leicester: “Mai vista una squadra giocare senza fare nulla”

Brucia e non poco la sconfitta subita dal Manchester City dal Leicester. Un 5-2 che ha fatto davvero andare su di giri le Foxes e, in modo negativo, anche i giocatori Citizens. Su tutti il centrocampista Rodri rimasto letteralmente allibito dalla prova e dallo stile di gioco dei rivali.

Rodri: “Mai vista una cosa simile in carriera”

Parlando ai microfoni di BBC Radio 5 Live, il calciatore del Manchester City ha detto: “Trovo difficile commentare una partita del genere. Penso sia molto difficile da spiegare come abbiamo perso. Quando qualcuno ti mette fuori combattimento sei confuso e non sai cosa succede. Il calcio non è stato giusto nei nostri confronti”, ha commentato Rodri. “Sono giovane ma credo di non aver mai visto una cosa simile in carriera. Abbiamo creato e proposto gioco. Loro non hanno fatto nulla. Vedere undici persone dietro la linea della palla senza fare nulla mi lascia confuso. Forse è colpa nostra, o forse no”.

