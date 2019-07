Manchester City, Sané verso l’addio. Già scelto il sostituto

Leroy Sané è pronto a dire addio al Manchester City. Il giocatore tedesco, che nell’ultima stagione ha realizzato dieci reti in Premier League in trentuno presenze, pare infatti intenzionato a cedere al corteggiamento del Bayern Monaco, alla ricerca di rinforzi dopo gli addii di Robben e Ribery. Ed i Citizens, per non farsi cogliere impreparati, si sono subito messi sulle tracce del suo possibile sostituto.

IDEA OYARZABAL – Il club inglese avrebbe messo nel mirino Mikel Oyarzabal, spagnolo militante in Liga con la maglia della Real Sociedad, con la quale nell’ultimo torneo ha messo a segno tredici reti in trentasette presenze, un bottino che gli sono valsi un ritorno nel giro della Nazionale.