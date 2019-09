Manchester City, si lavora già al dopo Guardiola: ecco van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst entra a far parte dello staff del Manchester City. Lo rivela il Mirror, che sottolinea come il club inglese stia già iniziando a pensare al dopo Guardiola, con il tecnico spagnolo che andrà in scadenza di contratto nel 2021. L’ex centrocampista, che nel corso della sua carriera ha indossato anche la maglia del Barcellona, conosce infatti alla perfezione sia l’amministratore delegato Ferran Sorian che il direttore sportivo Txiki Begiristain ed avrà un ampio ruolo all’interno del club. Van Bronckhorst può inoltre vantare già diversi anni di esperienza in panchina, guidando il Feyenoord per cinque stagioni dal 2014 fino allo scorso giugno, periodo durante il quale ha vinto anche uno scudetto e due coppe di Olanda.