Manchester City, spunta Rodgers per la panchina

Continuano a susseguirsi le voci che vorrebbero Pep Guardiola lasciare il Manchester City al termine della stagione, in virtù soprattutto dell’esclusione della coppe europee per i prossimi due anni inflitta dalla Uefa ai Citizens. Il club inglese, per non farsi trovare impreparato, si è già messo alla ricerca del possibil sostituto dello spagnolo. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe l’ex tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, ma in queste ultime ore sarebbe spuntata una nuova candidatura.

RODGERS – Secondo quanto raccolto dal Sunday Telegraph, il City avrebbe infatti messo nel mirino Brendan Rodgers, attuale allenatore del Leicester.